O plantă cu puteri miraculoase. Lavanda, o afacere cu parfum ademenitor Lavanda este socotita o planta miraculoasa. Parfumul inconfundabil si puterile ei tamaduitoare sunt bine cunoscute de peste doua mii de ani. A fost folosita, de-a lungul timpului, pentru vindecarea mai multor boli, dar și pentru parfumul ei deosebit. Popoarele orientale si romanii foloseau lavanda la bai, iar la casele regale din Evul Mediu florile erau puse in perne pentru ca somnul sa fie cat mai odihnitor. Povestea romaneasca a lavandei nu este atat de lunga. A inceput sa fie cultivata in anii ’50, pe cateva sute de hectare, dar abia in ultimul deceniu a inceput sa devina o afacere profitabila.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

