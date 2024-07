Stiri pe aceeasi tema

- xecutia bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 60,10 miliarde lei, respectiv 3,4% din PIB, fata de deficitul de 36,91 miliarde lei - 2,30% din PIB - inregistrat in perioada similara din 2023.Dupa primele patru luni ale anului deficitul fusese…

- Sapte angajati ai Biroului INTERPOL Moldova au fost suspendati din functii in urma scandalului de corupție. Aceștia sint banuiti ca ar fi ajutat persoane date in urmarire internaționala sa obțina azil sau statut de refugiat in Republica Moldova și in alte țari, contra unor sume impunatoare de bani,…

- Procurorii DNA de la Serviciul teritorial Timișoara l-au reținut marți seara pe șeful Biroului pentru Imigrari al Județului Caraș Severin, Vali Mitruș, pentru fapte de luare de mita, dare de mita, abuz in serviciu, acces ilegal la un sistem informatic, comise in forma simpla și continuata, forma participației…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea unor masuri preventive, incepand cu data de 04 iunie 2024, fata de un numar de 4 persoane, dupa cum urmeaza: a fost dispusa masura retinerii fata de Mitrus…

- Politistii din Mures au demarat verificari, sambata, dupa ce o arma, doua incarcatoare si mai multe cartuse precum si o borseta au fost gasite pe o strada din municipiul Targu Mures. Primele concluzii ale anchetei arata ca acestea apartin unui batran care le-a pus pe plafonul autoturismului si a uitat…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 57,29 miliarde lei, respectiv 3,24% din PIB fata de deficitul de 27,35 miliarde lei, respectiv 1,70% din PIB aferent celor patru luni ale anului 2023. Deficitul lunii aprilie 2024 a fost influentat…

- Șeful IPJ Arad, Dan Stoicanescu, adjunctul Florin Turnagiu și șefa Serviciului Comunicații și Informatica Maria Gradinariu au prezentat bilanțul primului trimestru al anului și au vorbit despre eDAC.

- Andra Georgiana Vasile a asigurat functia de adjunct al PT Constanta din anul 2017, initial fiind delegata in functia de conducere, iar ulterior fiind numita prim procuror adjunct al Parchetului Tribunalului Constanta, prin decizia CSM.Andra Georgiana Vasile, fostul prim procuror adjunct al Parchetului…