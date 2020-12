Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a acceptat sa participe la o "Superliga europeana" de fotbal, a anuntat presedintele demisionar Josep Maria Bartomeu, astfel ca gruparea catalana devine prima echipa care aproba oficial acest proiect favorabil marilor cluburi, informeaza AFP.Dupa ce Josep Maria Bartomeu a…

- "Am prezentat. 3.000 de kilometri de autostrada si de drumuri expres, peste 2.500 de kilometri de cale ferata si multe alte investitii in infrastructura de toate tipurile - energetica, sanitara, de comunicatii. In urmatoarea perioada, Romania are planuri extrem de ambitioase, de modernizare, de dezvoltare…

- Karine Lacombe este medic epidemiolog din Franta si a incercat sa gaseasca o solutie pentru a-i face pe oameni sa inteleaga cat de important este sa respecte masurile impuse de autoritati pe perioada pandemiei. Medicul spune ca fiecare masura de protecție pe care o ignoram permite…

- Primul program științific de monitorizare a populației de rași din Munții Fagaraș arata ca densitatea acestor feline este de 1,7 exemplare la suta de kilometri patrați, mult mai buna decat in zonele montane din țari precum Slovacia, Elveția, Franța sau Germania. Studiul a fost derulat de Fundația…

- Islamabadul l-a convocat luni pe Marc Barety, ambasadorul Fratei in Pakistan, pentru a se plange de ”campania islamofoba sistematica” a presedintelui francez Emmanuel Macron, dupa ce acesta a aparat libertatea de a publica caricaturi religioase ale profetului Mahomed in Franta, relateaza AFP, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, inainte de a se lua o decizie in Romania privind restricționarea circulației pe durata nopții, se așteapta sa se vada efectele produse in alte țari care au adoptat aceasta masura, in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului."V-am spus, cand vom avea ceva…

- Tensinile turco-franceze la nivel inalt, ating noi culmi. Președintele Franței l-a rechemat in țara pentru consultari pe ambasadorul din Turcia. Emmanuel Macron a luat decizia la cateva ore dupa ce Recep Erdogan a pus la indoiala sanatatea mintala a liderului de la Elysee, noteaza digi24,ro.Președintele…

- Mai multe tari din Europa de Est impun sambata noi restrictii, dupa cele din restul continentului, unde pandemia de COVID-19 a depasit pragul de 10.000 de decese in Germania si de un milion de contaminari in Franta, scrie AFP.