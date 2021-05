Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca intr-o tara indepartata, tineretul s-a hotarat sa-i ucida pe toti batranii. „De ce numai batranii sa fie mari slujitori ai tarii? Cat au sa-si mai scoata caciula din cap inaintea batranilor?” ziceau cei tineri. Si, intr-o noapte, s-au apucat voinicii de tineri de au ucis pe toti batranii.…

- Plajele din Catalonia au fost pline sambata, oamenii ignorand restrictiile legate de Covid-19 impuse de guvern, pentru a se bucura de vremea frumoasa. In Barcelona, ​​Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat pe plaje, unii oameni fara masti sau ignorand…

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- Zeci de persoane au format, luni, o coada ce se intinde pana in trafic, in strada, la centrul de vaccinare din incinta Romexpo. Oamenii nu au mai ținut cont de regulile de distanțare și s-au imbulzit la intrarea in centru, conform imaginilor și informațiilor publicate de antena3.ro. De asemenea, aglomerație…

- Sa curatim interiorul potirului, care este sufletul nostru, inima noastra, mintea noastra. Daca vei curati potirul pe dinauntru va fi curat si pe dinafara, omule. Prefacutule, nu-l spala pe dinafara si inauntru sa-l lasi necuratit. Ochii lui Dumnezeu le vad pe toate. Pe oameni ii vom pacali, vom arata…

- Viața noastra este ca un text dintr-o alta limba, careia ii ințelegi sensul și rostul dupa ce cu dictionarul in fața ai tradus toate cuvintele textului și le-ai pus cap la cap. Iar ca sa ințelegi lucrul acesta, trebuie sa știi sa joci Lego cu Dumnezeu. Toate le-a facut Dumnezeu cu un scop, iar […]…

- O localitate din Romania intra pentru a cincea oara in carantina, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns din nou la o rata alarmanta. Localnicii din Dumbravița, județul Timiș sunt disperați dupa ce, de miercuri, au intrat in carantina pentru a cincea oara. Oamenii, in frunte cu primarul spun…

- Zeci de sindicalisti de la mai multe organizatii de profil protesteaza, miercuri, in fata sediului Guvernului, fata de deciziile Executivului de a ingheța anul acesta veniturile bugetarilor. Oamenii au aprins cu fumigene rosii, galbene si albastre. Sindicalisti din diverse domenii, afiliati la Publisind,…