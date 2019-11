O piesa postuma a cantaretului George Michael, inregistrata de artist in ultimele sale sesiuni de studio inainte de moartea lui din 2016, a fost lansata miercuri, informeaza Reuters.



"This is How (We Want You To Get High)", primul sau single original de dupa anul 2012, va putea fi auzit la finalul filmului "Last Christmas", inspirat la randul sau din melodiile solo ale lui George Michael si din cantecele lansate de acesta in perioada in care a facut parte din grupul Wham!.



Unul dintre cei mai bine vanduti artisti din toate timpurile, George Michael, devenit celebru in…