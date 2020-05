O piesă despre dragoste și speranță, lansată de trupa The Wax Road Chiar daca nu mai au loc concerte pe timp de pandemie, The Wax Road lanseaza o noua piesa – “The world goes to the dogs”. Videoclipul pentru aceasta a fost realizat spontan, de catre unul dintre membrii trupei, cu ajutorul unui prieten. ”The world goes to the dogs” este o piesa despre speranța și regasirea de sine in epoca noastra. Pe parcursul vieții nu doar o singura data ne putem dezamagi in persoanele pe care le intalnim, dar sentimentele dispar odata cu trecerea timpului și raman doar ca niște suvenire din trecut. Totuși, tindem sa nu ne dam batuți și ne dorim sa gasim dragostea adevarata.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

