- Canotoarele romane Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc s-au calificat fara emotii in semifinalele probei de dublu vasle feminin, categorie usoara, la Jocurile Olimpice de la Paris, duminica, dupa ce au castigat seria a doua. Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc au fost inregistrate cu timpul…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea Consiliului Judetean (CJ) Covasna, a depus un proiect pentru atragerea de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) in vederea achizitionarii de aparatura medicala moderna pentru…

- Poetul national al romanilor, prozator, dramaturg si jurnalist, Mihai Eminescu, nascut Mihail Eminovici, supranumit „Luceafarul poeziei romanesti”, a fost ales post-mortem membru al Academiei Romane. S-a nascut la 15 ianuarie 1850, la Botosani, in familia caminarului Gheorghe Eminovici si a Ralucai…

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) a castigat detasat majoritatea primariilor din judetul Covasna la alegerile locale de duminica, in timp ce PNL si PSD au obtinut cate trei mandate. Potrivit liderului PSD Covasna, Bogdan Barbu, candidatii acestei formatiuni politice si-au adjudecat…

- Multiplul campion la mountainbike Molnar Ede va incheia vineri, 7 iunie, sirul intalnirilor si prelegerilor organizate de catre Asociatia Fitness Tribe din Sfantu Gheorghe in cadrul programului „Miscare pentru sanatate”, initiat in urma cu aproape sapte ani cu scopul de a determina cat mai multi localnici…

- Biroul Electoral Central informeaza ca vineri, 10 iunie 2024, incepe campania electorala pentru alegerile din data de 9 iunie, subliniind ca, de la acel moment, se aplica regulile specifice in privinta actiunilor si materialelor de propaganda permise. Potrivit reglementarilor in vigoare, in campania…

- Societatea de salubrizare TEGA SA anunța ca, in perioada 1-6 mai, serviciul de relații cu clienții al firmei va fi inchis, insa problemele pot fi semnalate la adresa de e-mail [email protected]. Potrivit Biroului de presa al TEGA, programul de colectare a deșeurilor se va efectua conform programului obișnuit,…