Stiri pe aceeasi tema

- Tatal sau era un creștin de vaza, pe nume Eutolmie, motiv pentru care fiica sa primit botezul creștin de la episcopul orașului, pe nume Eutalie. La un an de la naștere, tatal ei a trecut la cele veșnice, fiind crescuta in dreapta credința doar de mama. La varsta de șapte ani, mica Achilina cunoștea…

- Tot ceea ce știm despre Sfantul Onufrie cel Mare se datoreaza marturiei unui alt monah numit Pafnutie care l-a intalnit pe marele ascet și i-a cunoscut viața și lucrarea. Pafnutie, el insuși un monah imbunatațit, dorind sa cunoasca mai bine tainele vieții de rugaciune in singuratate, și-a parasit manastirea…

- Catre batranețe, insa, ințelegand ca invațatura pagana, in slujba careia se afla, este greșita, s-a convertit la creștinism, botezandu-se. Prin invațatura sa, Luchilian a adus și pe alți pagani pe calea credinței creștine. Pentru aceste fapte, el a fost parat de catre pagani și dus inaintea judecatorului…

- Nascut la sfarșitul secolului al XIII-lea la Trapezunt (astazi, Trabzon, in Turcia), tanarul Ioan s-a aratat de mic dornic de invațatura, pe care a primit-o de la familie și de la preoții din cetate. La vremea patimirii sale, se ocupa cu negustoria impreuna cu tatal sau, strabatand cetațile de pe malul…

- Sarbatoare mare pentru romani azi! Astazi, 24 mai, mai mulți creștini ortodocși din intreaga lume il praznuiesc pe Sfantul Simeon, cunoscut și ca Simeon Stapalnicul sau ‘cel din Muntele Minunat’. Ce sfant sarbatoresc romanii astazi, 24 mai. Ce nu trebuie sa faca nimeni in aceasta zi In fiecare an, mai…

- Acesta l-a calugarit și l-a trimis impreuna cu un alt tanar monah, Teofilact, intr-o manastire aproape de locul unde apele Marii Negre se unesc cu Marea Marmara și unde cei doi monahi s-au ostenit in rugaciune și ascultare. Dupa un timp, patriarhul i-a invrednicit cu cinstea arhieriei. Pe Teofilact…

- Astazi, creștinii de pretutindeni sarbatoresc Paștele Morților sau Duminica Tomii, cum mai este cunoscuta in popor. Prima duminica dupa Paște reprezinta ziua in care sunt serbați cei trecuți in neființa care au putut sa se bucure de Invierea Domnului doar in lumea de Apoi.

- Este sarbatoare importanta pentru creștini, vineri, la inceput de weekend. Un mare Sfant al creștinatații este praznuit in aceasta zi. Iata ce rugaciune este bine sa spui pe data de 9 aprilie pentru a-ți redobandi curajul.