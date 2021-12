O piaţă din Paris va primi numele lui George Enescu O piata din Paris primeste numele compozitorului George Enescu. Decizia vine la cateva zile dupa ce Primaria din arondismentul al noualea luase aceeasi hotarare. In acest arondisment, George Enescu a trait si a compus in cea mai mare parte a anilor parizieni. Anuntul a fost facut pe Twitter de catre primarul adjunct a orasului, Laurence Patrice. Ea a descris decizia drept „un omagiu adus virtuozului roman George Enescu". „George Enescu a fost unul dintre cei mai mari artisti europeni care au devenit parizieni celebri", a adaugat aceasta. Decizia a fost salutata si de ambasadorul Romaniei la Paris,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

