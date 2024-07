Stiri pe aceeasi tema

- Brandurile mari de fast-food se inghesuie sa vina in Romania, o piata care creste precum Fat-Frumos. Unu din patru lei cheltuiti local in ospitalitate merge catre fast-food, anunța Ziarul Financiar.

- Mt. Gox era, in 2014, cea mai mare bursa de criptoactive din lume, inaintea dispariției majoritații monedelor Bitcoin de pe platforma, producandu-se primul cutremur major pentru investitori și speculatori in domeniu, insa incepe sa se intrezareasca luminița de la capatul tunelului privind despagubirile,…

- Romanii sunt tot mai interesați sa cumpere o locuința. Intenția de cumparare pe piața rezidențiala este la unul dintre cele mai ridicate niveluri de mai bine de 20 de ani. Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize…

- Decizia de condamnare a fostului președinte Donald Trump pentru 34 de capete de acuzare referitoare la falsificarea unor documente contabile a creat valuri de emoție in spațiul public american, insa piețele nu s-au aratat realmente zguduite, subliniaza Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul…

- Preturile apartamentelor din orasele mari a continuat sa creasca in acest an si au ajuns in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18% in Brasov, 11% in Bucuresti, 10% in Cluj sau 8,7% in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro, scrie Ziarul Financiar.

- Zonele din apropierea marilor orașe au devenit in ultimii ani o alternativa tentanta pentru cumparatorii interesați sa faca o achiziție prezentand unele avantaje evidente - prețuri mai mici, suprafețe de multe ori mai generoase și oportunitatea de a avea propria gradina.

- Ritmul schimbarilor inregistrate de sectorul auto este fara precedent, vehiculele moderne devenind tot mai computerizate, ceea ce transforma componentele software in elemente esențiale pentru automobile, insa piața auto a avut de-a face cu un inceput de an dificil, arata Radu Puiu, analist financiar…