Sute de polițiști au incercat sa intrerupa o petrecere de pe un hipodrom aflat in apropierea orașului Redon. Situația a degenerat rapid, iar forțele de ordine a intervenit cu gaze lacrimogene.La evenimentul care a fost organizat pe rețelele de socializare au participat aproape 1500 de oameni. Cinci polițiști au fost raniți in timpul ciocnirilor violente iar un a ajuns in stare grava la spital.Incidentele au avut loc dupa ce prefecții au interzis adunarea unui numar mare de oameni la astfel de evenimente. Les premieres enceintes sont installes sous les lacrymogenes. #SteveMaiaCanico Tensions tres…