- Scriam candva ca Leo Butnaru este povestea noastra cea frumoasa de dincoace și de dincolo de Prut, lacrima noastra cea minunata care zambește, simultan și cu speranța, catre doua boabe dumnezeiești de roua care-și plang risipirile. Incalecat ca Fat-Frumos-din-Lacrimi-de-Dor pe iluzia noastra cea mare,…

- Actul artistic al creatorilor bacauani va putea fi admirat și pe alte plaiuri. Astfel, intre 10 și 20 iunie, la Galeriile de Arta „Theodor Pallady” ale Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala Iași va gazdui expoziția de grafica și pictura „Cineva din oglinda”, protagoniste fiind artistele…

- Din cele mai vechi timpuri se cunoaste lupta dintre bine si rau. Omul, cuprins in toiul acestei batalii aprige, se simte atras de binele paradisiac, dar in aceeasi masura se simte scufundat in rau si in pacat. Starea paradisiaca nu-i pentru nimeni o situatie deja cucerita, castigata pe merit si nici…

- Direcția Silvica Bacau a postat imagini foarte frumoase cu o ursoaica cu trei pui intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Targu Ocna din cadrul Direcției Silvice Bacau. Romania are una dintre cele mai dezvoltate populații de urs din Uniunea Europeana, la noi in țara urșii avand habitatul in zona…

- O ambulanța nu a putut ajunge, ieri, in Parcul Municipal din Onești pentru a ridica un copil accidentat deoarece toate cele trei intrari auto erau blocate. Laurențiu Neghina, primarul Oneștiului, a anunțat ca, astazi, toate cele trei intrari destinate traficului auto din Parcul Municipal Onești, au…

- Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii bacauani impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai celorlalte institutii cu atributii in domeniu, vor desfasura actiuni de verificare pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…

- Proprietarii de mașini care circula pe drumurile publice ar putea plati jumatate din tariful rovinietei, pe durata viitoarelor stari de alerta. Masura este prevazuta intr-un proiect legislativ care va ajunge in Parlament pentru a fi dezbatut și, eventual, adoptat. Prin urmare, daca va trece de ambele…

- 73 de persoane, dintre care 49 minori, au fost gasite. De la inceputul acestui an, politistii bacauani au fost sesizati cu privire la disparitia de la domiciliu sau din centre de ocrotire a 74 de persoane, dintre care 50 minori si 24 majori . Fiecare dintre cazurile de disparitie a fost verificat, stabilindu-se…