- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…

- Muncitori au instalat luni, la Ierusalim, primele panouri care indica directia catre Ambasada Statelor Unite, ce va fi deschisa pe 14 mai, in urma unei decizii salutate ca istorice de Israel si larg condamnate de comunitatea internationala, scrie AFP.

- Autor: Adrian SEVERIN S-a umplut lumea de experți. Unul dintre aceștia este expertul Hari. Nu un expert oarecare, ci in siguranța naționala. Unde se obțin asemenea certificate de „expert” nu știu, dar daca omul zice ca așa este, sa il credem. Ei bine, ce a descoperit expertul in siguranța naționala…

- Eurodeputatul PSD, Andi Cristea, vicepresedinte al Comisiei pentru afaceri externe (AFET) din Parlamentul European susține ca relocarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim este "o asumare politica curajoasa"."Pozitiile politice, inclusiv la nivelul Uniunii Europene cunosc…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca o decizie cu privire la mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu poate fi luata decat de presedintele tarii si a somat Guvernul sa renunte la orice demers institutional in aceasta directie, transmite Agerpres. Orban a afirmat…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…