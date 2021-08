Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul anti-COVID-19 de la Casa Alba, Anthony Fauci, a spus ca eradicarea unor boli precum variola ar fi fost imposibila cu nivelul de dezinformare din prezent. Imunologul Anthony Fauci a vorbit la CNN despre intreaga situație, spunand: „Daca am fi avut respingerea vaccinurilor pe care o vedem…

- Dintre cele 199.720 de nașteri inregistrate in Romania in 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani. Statistica arata ca unul din zece nou-nӑscuti in Romania provine din mame adolescente. De altfel, țara noastra inregistreaza aproape un sfert dintre…

- Romania a fost pe ultimul loc in Uniunea Europeana, in anul 2020, la numarul de absolventi de studii superioare cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, conform datelor Oficiului European de Statistica. Circa 25% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani erau absolventi de studii…

- In timp ce fermierii romani arunca pe camp producția și se plang ca nu au cui sa vanda legumele, marii retaileri importa masiv.Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a ajuns la 755,34 milioane de euro in primul trimestru al acestui an, in urcare cu 66% fața de același interval din…

- Peste 2 miliarde de doze de vaccin impotriva Covid-19 au fost administrate la nivel mondial in 212 de state și teritorii din lume. Cu toate acestea, numai 10% din populația lumii, adica aproximativ 782 de milioane de oameni, a fost complet imunizata prin vaccinare pana in prezent, potrivit datelor Our…

- Numarul cazurilor confirmate in Romania cu varianta Delta a noului coronavirus, cea descoperita in India a ajuns la 35 pana in 13 iunie, au anuntat specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Acestia au precizat ca in acest moment nu se poate vorbi de transmitere comunitara a…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a criticat modul in care a fost organizata campania de vaccinare anti-Covid in țara noastra. Deputatul PSD a spus ca mai multe loturi de vaccin vor expira in 30 iunie și ca se vor administra cel mult opt milioane de doze de ser abia la finalul anului.…

- Rafila a subliniat ca UE a contractat un numar de doze de vaccin mult mai mare decat populația eligibila, insa a precizat și ca anunțul secretarului de stat Andrei Baciu privind suspendarea livarilor catorva milioane de doze de vaccin din cauza unui surplus arata ”insuccesul campaniei de vaccinare.””Cred…