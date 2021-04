Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata joi si alte cateva au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un atac armat intr-un magazin de mobila din statul american Texas, a anuntat politia locala, potrivit AFP, citat de agerpres.ro.

- Un individ inarmat este suspectat ca a deschis focul joi la un magazin de mobila din statul american Texas. Conform primelor declaratii ale politiei, cel putin o persoana este decedata, iar alte cinci sunt ranite. Suspectul a fost prins si se afla in custodia politiei.

- Un individ inarmat este suspectat ca a deschis focul joi la un magazin de mobila din statul american Texas. Conform primelor declaratii ale politiei, cel putin o persoana este decedata, iar alte cinci sunt ranite.

- Doua mașini s-au ciocnit frontal, miercuri, pe o șosea din județul Ilfov. Trei persoane sunt ranite, una fiind in stare critica. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane...

- Circumstantele in care au avut loc tirurile raman incerte.Potrivit politiei, o persoana a fost retinuta, dar nu este clar in ce masura are legatura cu incidentul.„Am retinut o persoana si am recuperat de la fata locului doua arme de foc. Incercam sa stabilim exact daca respectiva persoana are vreo legatura…

- Cinci oameni au fost raniți marti in urma unui atac armat intr-o clinica din orașul Buffalo, statul american Minnesota. Poliția a reținut un suspect, un localnic in varsta de 67 de ani, care a mai avut in trecut probleme cu legea, scrie abcnews.go.com . Un barbat, in varsta de 67 de ani, a deschis focul…

- Patru persoane au fost ranite, iar una dintre ele este in stare critica, in urma unui accident intre doua mașini, in Vatra Dornei, județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, in urma accidentului dintre doua aut...

- Trei persoane au fost ranite, iar una este in stare critica, in urma unui accident produs la intrarea in Bran. La fața locului se afla mai multe echipaje SMURD și de descarcerare, informeaza Mediafax. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov au fost solicitați sa intervina…