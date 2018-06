Stiri pe aceeasi tema

- Ultima data, femeia in varsta de aproximativ 70 de ani din comuna Poiana Cristei fusese vazuta vineri seara in jurul orei 21.00, in zona paraului Brezoi, sat Mahriu. Cadavrul femeii a fost gasit la aproximativ un kilometru distanta in amonte, in zona paraului Brezoi. "Cercetarile continua pentru stabilirea…

- Cod rosu de inundatii pentru mai multe bazine hidrografice din judetele Covasna, Brasov, Harghita, Bacau si Neamt. Ploile abundente au provocat viituri care pun in pericol oamenii din mai multe zone din tara. Aproape 300 de persoane au fost deja evacuate.

- Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea participa la misiunile de cautare a doua persoane disparute, in com. Carligele, sat Blidari si in com. Poiana Cristei, sat Mahriu. La misiuni participa reprezentanții IPJ, ISU, IJJ, SVSU si cetateni. Nu se exclude cautarea din zona cursurilor de…

- Circa 70 de familii din Jitia, judetul Vrancea, au ramas izolate, la ele putandu-se ajunge doar pietonal, dupa ce apele au distrus un podet de pe drumul de acces catre localitate. La Buzau, pompierii intervin, vineri dimineata, pentru scoaterea apei din mai multe gospodarii, afectate fiind localitatile…

- Un accident rutier s-a petrecut astazi, in jurul pranzului, in zona Dedeman din Focșani. Potrivit IPJ Vrancea, in evenimentul rutier menționat au fost implicate doua autoturisme. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite ușor. Cauza probabila a accientului este neacordarea…

- Un autoturism cu numere de Vrancea a fost implicat in aceasa dimineața (duminica) intr-un accident rutier, pe raza județului Bacau, in localitatea Nicolae Balcescu. Potrivit Deșteptarea.ro, mașina cu numere de Vrancea a intrat in coliziune cu un camion. Cauza producerii accidentului ar fi fost…