Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat politia locala, relateaza CNN si BBC. Atacatorul a fost omorat in zona strazii Danforth. Masacrul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei,…

- UPDATE 8.02 - Cel puțin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte noua au fost ranite, dupa ce un individ a efectuat un atac armat in orașul canadian Toronto, a informat poliția locala, relateaza CNN și BBC.* Cel putin noua persoane au fost ranite intr-un atac armat duminica…

- O parte din bucureștenii cre locuiesc in cartierul Floreasca din Capitala sunt revoltați pentru ca in zona, pe locul unde pe vremea lui Ceaușescu era o mare fabrica Automatica-Ford, care a produs candva panourile de comanda pentru centrala nucleara de la Cernavoda, se vor construi mai multe blocuri…

- O tentativa de jaf a avut loc, joi, la o banca din Cluj Napoca. Atacatorul, inarmat cu un pistol, a amenintat-o pe casiera unei banci, insa a fost refuzat. Femeia a apasat butonul de panica, iar atacatorul a fugit. Politia cere ajutorul populatiei pentru identificarea acestuia. Atacatorul a intrat inarmat…

- Alerta in regiunea Ontario din Canada, dupa ce o bomba a fost detonata intr-un restaurant indian. Incidentul a avut loc la Mississauga, o localitate aflata la 30 de km de Toronto. Atacul nu a fost revendicat deocamdata.

- Peste 15 persoane au fost ranite joi intr-o explozie la un restaurant din Mississauga, o suburbie a orasului Toronto, conform presei locale, scrie Reuters, care precizeaza ca doi suspecti au parasit locul incidentului dupa producerea exploziei, transmite News.ro . Ranitii au fost transportati la spital…

- Alek Minassian, in varsta de 25 de ani, a fost reținut de polițiștii canadieni și va aparea, marți, in fața justiției, fiind considerat principalul suspect in cazul atacului de luni seara. Cunoscuții acestuia spun ca atacatorul din Toronto era o persoana cu probleme psihice, scrie Reuters, citat de…

- Politia canadiana il interogheaza pe atacatorul care a intrat cu o camioneta in pietoni, in Toronto, luni, omorand 10 persoane si ranind alte 15, scrie BBC. Alek Minassian, in varsta de 25 de ani, nu...