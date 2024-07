Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa in manifestatiile care au izbucnit luni in Venezuela dupa realegerea contestata a presedintelui Nicolas Maduro, a anuntat ONG-ul Foro Penal, specializat in apararea detinutilor politici, relateaza AFP.

- O persoana a fost ucisa in manifestatiile care au izbucnit, luni in Venezuela, dupa realegerea contestata a presedintelui Nicolas Maduro, a anuntat organizația neguvernamentala specializata in apararea detinutilor politici, Foro Penal, transmite AFP. Opoziția pretinde ca scrutinul a fost castigat de…

- Sute de protestatari au umplut luni strazile din capitala Venezuelei, Caracas, dupa ce autoritatea electorala naționala l-a declarat pe Nicolas Maduro caștigator al alegerilor, un rezultat criticat pe scara larga pentru presupuse fraude.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a castigat un al treilea mandat, cu 51% din voturi, a anuntat, luni, autoritatea electorala a tarii, in ciuda multiplelor sondaje la iesirea de la urne care indicau o victorie a opozitiei, relateaza Reuters.

- Un conflict intens intre autoritați și localnici a izbucnit in orașul Mihailești, dupa ce Primaria a decis inchiderea unei strazi din satul Novaci. Situația a degenerat, iar intervenția jandarmilor și a mascaților a fost necesara pentru a dispersa mulțimea furioasa. Este drumul de acces al copiilor…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a organizat astazi, la Guvern, o acțiune de protest „impotriva politicilor dezastruoase PAS in domeniul educației și lichidarii instituțiilor de invațamant”. „Am venit sa transmitem un mesaj unui om care a facut mai multe crime impotriva sistemului educațional, universitaților,…

- Un protest inedit va avea loc in parcarile de pe raza municipiului Targu Jiu. Acesta va fi organizat de catre persoanele cu dizabilitați. Potrivit lui Robert Gavrilescu, persoana cu dizabilitați, din Telești, lipsa locurilor de parcare este o problema in foarte multe zone. Problema este cand exista…