O persoana si-a pierdut viata, iar o alta a fost grav ranita, dupa ce casa in care locuiau a luat foc Eveniment O persoana si-a pierdut viata, iar o alta a fost grav ranita, dupa ce casa in care locuiau a luat foc decembrie 29, 2020 20:35 O persoana si-a pierdut viata, iar o alta a ajuns la spital, cu arsuri pe aproape 90% din corp, dupa ce casa in care locuiau a fost cuprinsa de un incendiu. Tragedia s-a produs, marti seara, la Crangu, iar din primele date incendiul a fost provocar de un cos de fum defect. Pompierii militari au fost solicitați, marti seara, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Crangu, cu posibile persoane surprinse… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment O lumanare uitata aprinsa l-a trimis la spital, cu arsuri de gradul II decembrie 29, 2020 11:06 La 35 de evenimente au intervenit pompierii teleormaneni, in numai 24 de ore, dintre acestea o invervenție fiind pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Poiana, localitatea…

- Eveniment Un autoturism a intrat intr-un grup de persoane, la Bujoru/ Trei persoane au fost grav ranite decembrie 17, 2020 15:26 Patru persoane au fost ranite, dupa ce un autoturism a intrat in grupul in care se aflau, pe raza localitiții Bujoru, transmite ISU Teleorman. Trei dintre cele patru victime…

- Eveniment 33 de intervenții pentru pompierii militari, in 24 de ore decembrie 15, 2020 10:15 Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in 24 de ore, la 33 de evenimente, dintre care 21 sunt cazuri care au vizat paramedicii…

- Eveniment Persoana ranita intr-un accident rutier pe DN51, intre Zimnicea și Izvoarele decembrie 15, 2020 10:00 O persoana la ajuns la spital, cu mai multe traumatisme, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier produs pe DN51, intre Zimnicea și Izvoarele, transmite ISU…

- Eveniment 39 de misiuni pentru pompierii militari, in 24 de ore decembrie 8, 2020 10:27 In ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in 24 de ore, la 39 de evenimente, dintre care 28 de cazuri au…

- Eveniment 37 de misiuni in 24 de ore, pentru pompierii teleormaneni noiembrie 26, 2020 12:01 Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit la 37 de evenimente, in 24 de ore, dintre care 22 de cazuri au vizat paramedicii…

- Incendiu puternic la o casa din comuna argeșeana Rucar, pe strada Pieței. Pompierii intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 150 mp, de la bucatarie, propagandu-se la acoperișul casei. Au ars complet trei camere. La fața…