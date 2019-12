O persoană rănită, trei autoturisme făcute praf, în urma unui accident rutier, în Timiș Trei autoturisme au fost avariate grav intr-un accident rutier provocat de un tanar neatent la volan. Accidentul a avut loc in localitatea Foeni, iar o persoana a fost ranita și transportata la spital. Incidentul a avut loc pe DJ593, in Foeni. Neatent la volan, un tanar de 18 ani a intrat intr-un autoturism staționat pe […] Articolul O persoana ranita, trei autoturisme facute praf, in urma unui accident rutier, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

