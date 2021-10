Stiri pe aceeasi tema

- Persoana care a decedat este o femeie in varsta de 80 de ani, care fusese transferata la Spitalul Județean din Constanța. Pacienta diagnosticata cu COVID-19 avea mai multe comorbiditați, potrivit News.ro , care citeaza un anunț al reprezentanților unitații medicale. „In ultimele 24 de ore a mai fost…

- Virusul SARS-CoV -2 a mai facut o victima. Inca un pacient dintre cei transferați a pierdut lupta cu COVID 19. Este vorba despre un barbat de 40 de ani, fara comorbiditați, dar cu o forma severa de Covid 19. Pacientul care a fost transferat vineri la SCJU, a fost internat in secția ATI, cu stare stabila.…

- Interpretul Petrica Moise a murit la varsta de 74 de ani. Cantarețul banațean și-a dat ultima suflare sambata, dupa ce a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, fiind bolnav de COVID-19.

- Rudele pacientilor care au murit in incendiul de la Spitalul de boli infectioase din Constanta fac scandal in curtea unitatii medicale, cerand informatii si detalii despre tragedie. Oamenii reclama incompetenta si nepasare. "Nu poate sa moara arsa. E adevarat ca era in stare grava, dar nu este uman…

- Un tanarul de 34 de ani, care nu credea in Covid și in beneficiile vaccinarii, a decedat dupa ce a fost externat din spital. Acesta a fost internat la secția ATI a Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, unde medicii au reușit sa il salveze. acesta aflandu-se deja in stare critica. Ulterior, a cerut…

- Tanarul de 34 de ani care a fost internat in stare grava la „Victor Babeș” in urma cu o luna, dupa o vacanța in Italia și tratament administrat benevol cu vitamine, a murit. Deși medicii l-au stabilizat, a forțat externarea pe propria semnatura. A decedat pe drum.

- Gestul iresponsabil de a pleca acasa pe propria semnatura l-a costat, din nefericire, viața pe tanarul de 34 de ani infectat cu COVID-19, care a stat aproape o luna internat și intubat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Barbatul nu s-a vaccinat…

- Scene de groaza la spitalul Radauți! Un barbat in varsta de 60 de ani infectat cu Covid-19 a refuzat sa fie internat, chiar daca medicii au insistat sa il interneze. Ce s-a intamplat la doar cateva minute a fost cu adevarat o tragedie. Varstnicul a coborat scarile spitalului și a facut stop cardio-respirator…