Stiri pe aceeasi tema

- In seara de duminica, 07 februarie, la ora 23.55, in timp ce polițiștii din Șomcuta Mare efectuau controlul traficului rutier pe D.J. 193, in localitatea Hideaga, au auzit un zgomot puternic de pneuri de autovehicul și o lovitura puternica, fapt pentru care au realizat ca a avut loc un accident rutier.…

- Accident cumplit in Maramures. O mașina facuta praf. O persoana incarcerata in urma impactului Aseara, 07 februarie, 23.55, in timp ce polițiștii din Șomcuta Mare efectuau controlul traficului rutier pe D.J. 193, in localitatea Hideaga, au auzit un zgomot puternic de pneuri de autovehicul și o lovitura…

- Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier grav petrecut pe DN1 in Cluj, langa Gilau. O persoana a fost ranita grav. Potrivit IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 66 de ani, din comuna Florești, care se deplasa pe strada Gilau, ar fi patruns pe DN1 E60, intrand in coliziune cu […]…

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:20, pe DN 14 B, pe raza localitații Craciunelu de Jos. O persoana a ramas incarcerata dupa ce doua autoturisme s-au lovit. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj intervine pentru descarcerare și acordare prim ajutor medical la un accident…

- ACCIDENT rutier pe DN 14B, la Craciunelu de Jos: O persoana, INCARCERATA dupa coliziunea intre doua mașini. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc marți, 19 ianuarie, in jurul orei 13.15 pe DN 14B, pe raza localitații Craciunelu de Jos. Garda de Intervenție Blaj intervine cu o autospeciala cu...…

- Un accident rutier a avut loc in Budacu de Jos. O mașina s-a oprit intr-un cap de pod. O persoana a ramas incarcerata. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Budacu de Jos. Modelul SMURD și echipajele de poliție au fost direcționate spre locul indicat. O mașina s-a oprit intr-un…

- Ieri, 26 noiembrie 2020, in jurul orei 15.15, un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Baița, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, in localitatea Mihaileni, din directia de mers Abrud – Brad, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa de un barbat in varsta…

- Un accident rutier s-a produs, duminica, pe Autostrada Sibiu – Orastie, in judetul Alba, fiind implicat un microbuz cu 7 pasageri care s-a rasturnat. O persoana care ramasese incarcerata a murit. ISU Alba intervine, duminica, la un accident rutier care s-a produs pe Autostrada Sibiu – Orastie,…