O persoană este inconștientă în urma unui accident petrecut la Văleni. Află mai mult In aceasta dimineata, serviciul de urgența a fost solicitat sa intervina in localitatea Valeni, comuna Calinesti, unde avut loc un accident rutier. In eveniment a fost și un autocamion de gunoi implicat. La fața locului s-au deplasat un echipaj medical SMURD și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean. Doua din cele trei persoane implicate, au fost transportate la spital. Una dintre victime prezenta un traumatism lombar, iar cea de a doua se afla in stare de inconștiența conform informațiilor furnizate de ISU Maramureș. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

