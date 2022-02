O persoană din trei cu vârste de peste 65 de ani dezvoltă o altă problemă de sănătate după Covid-19 Un studiu recent arata ca 32% dintre persoanele cu varste peste 65 de ani dezvolta o problema sanatate persistenta dupa Covid-19. Datele oficiale indica faptul ca, la nivel global, peste 400 de milioane de persoane au fost infectate cu SARS-COV-2. Potrivit specialiștilor, o parte – deloc neglijabila – dintre aceste persoane vor ramane cu sechele pe termen lung, care au nevoie de ingrijire medicala. Trebuie subliniat ca majoritatea pacienților cu Covid-19 din secțiile de terapie intensiva sunt din grupa de varsta peste 65 de ani, fiind și ce mai expuși la sechele post-Covid. Un studiu aparut in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

