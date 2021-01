Stiri pe aceeasi tema

- In Anglia, o persoana din opt a fost infectata cu noul coronavirus in decembrie, marcand astfel o crestere neta in raport cu luna precedenta (o persoana din 11) pe fondul raspandirii unei tulpini mult mai contagioase, potrivit unui studiu publicat marti, transmite agerpres.ro.

- Noua tulpina a Covid-19 din Marea Britanie ar fi ajuns și in Romania. O persoana suspecta a fost internata la Institutul Matei Balș. O persoana infectata cu noua tulpina a Covid-19 din Marea Britanie a fost internata la Matei Balș, au declarat pentru Aleph News reprezentanții institutului. Pe de alta…

- Potrivit unui studiu de seroprevalenta publicat miercuri de autoritatile sanitare belgiene, circa 14,4% din populatia Belgiei, si aproximativ 26% in regiunea capitalei Bruxelles, a dobandit anticorpi impotriva COVID-19, relateaza agentia EFE. Procentul rezultat din acest studiu, realizat pe baza a circa…

- Marea Britanie este necesar sa vaccineze doua milioane de persoane saptamanal, cu scopul de a evita un al treilea val al epidemiei covid-19, conchide London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), o universitate londoneza, intr-un studiu, relateaza Reuters. Peste 71.000 de morti din…

- Coronavirusul care cauzeaza COVID-19 sufera mutatii pe masura ce se raspandeste in intreaga lume in cadrul pandemiei, insa niciuna dintre aceste modificari documentate pana in prezent nu pare sa ii confere capacitatea de a se propaga mai rapid, conform constatarilor unei cercetari efectuate in Marea…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca este foarte posibil sa apara al treilea val de infectari cu noul coronavirus in lunile februarie-martie, informeaza Agerpres.Alexandru Rafila considera ca doar 10% din populatia Romaniei…

- Pe cand școlile din Romania au fost inchise, toate, la mai puțin de doua luni de experimentare fața in fața, in pandemie, cele din alte parți ale Europei continua sa funcționeze cu elevii la clasa, atat cat e posibil. Anglia este, in acest context, una dintre țarile cu cele mai intense dezbateri privind…

- Un studiu restrans efectuat in Marea Britanie a identificat o „imunitate celulara” la virusul SARS-CoV-2 chiar și dupa sase luni de la infectare la persoanele cu simptome usoare de COVID-19 sau asimptomatice. Acest lucru ce sugereaza ca aceste persoane ar putea avea un anumit nivel de protectie, cel…