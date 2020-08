Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 5 milioane de apeluri au fost preluate prin sistemul de urgenta 112 in prima jumatate a anului – dintre acestea aproximativ 300 de mii au fost abuzive. Spre exemplu o persoana din judetul Olt a sunt de peste 9.500 de ori la 112, iar alti 44 de oameni au sunat de cel putin 1.000 de ori. Purtatorul…

- In primele 6 luni ale anului 2020, in Sistemul 112 au fost preluate peste 4,8 milioane de apeluri, dintre care 2,6 milioane au reprezentat urgențe. Din totalul apelurilor inregistrate, peste 311.000 (6,47%) au fost apeluri abuzive, a anuntat STS intr-un comunicat de presa. "Peste 2,2 milioane…

- In primele șase luni ale anului 2020 s-au inregistrat 4.896.707 apeluri la Serviciul de urgența 112, cu 14,33% mai puține fața de aceeași perioada a anului trecut, au transmis reprezetanții STS. Peste 70.000 de apeluri au fost legate direct de COVID: fie oamenii aveau simptome, fie doreau sa anunțe…