O persoană decedată, sute de curse aeriene anulate după ce taifunul Kammuri a lovit Filipine O persoana a decedat dupa ce taifunul Kammuri a lovit marti Filipine provocand ploi torentiale care au dus la intreruperea transportului aerian si la inchiderea institutiilor guvernamentale din capitala, autoritatile avertizand asupra pericolului de inundatii, valuri inalte si alunecari de teren, informeaza Reuters.



Autoritatile locale au evacuat circa 225.000 de persoane inainte de sosirea taifunului Kammuri, denumit de localnici ''Tisoy'', care a pierdut din intensitate in timp ce inainta cu viteza spre regiunile centrale ale arhipelagului.



Kammuri, cel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat dupa ce taifunul Kammuri a lovit marti Filipine provocand ploi torentiale care au dus la intreruperea transportului aerian si la inchiderea institutiilor guvernamentale din capitala, autoritatile avertizand asupra pericolului de inundatii, valuri inalte si alunecari de teren,…

- Aproximativ 28.000 de curse aeriene vor fi anulate sau dirijate astfel incat sa ocoleasca Romania, in cazul in care ROMATSA nu iși rezolva problemele financiare, potrivit unui document intern al regiei obținut de Libertatea. Regia care se ocupa cu coordonarea traficului aerian are conturile blocate…

- Lufthansa va anula joi si vineri aproximativ 1.300 de curse aeriene din cauza planificatei greve a sindicatului UFO, care reprezinta personalul de bord in Germania, fiind afectati in jur de 180.000 de pasageri. The post Peste 1000 de curse aeriene anulate, din cauza unei greve. Ce destinații sunt afectate…

- Compania germana Lufthansa va anula joi si vineri aproximativ 1.300 de curse aeriene din cauza planificatei greve a sindicatului UFO, care reprezinta personalul de bord in Germania, fiind afectati in jur de 180.000 de pasageri, scrie Agerpres, citand DPA. Mișcarea de protest care va dura 48 de ore vine…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 produs miercuri in sudul statul Filipine a provocat decesul unui copil si a ranit peste 20 de persoane, informeaza Reuters. Potrivit informatiilor pe care autoritatile guvernamentale au inceput sa le primeasca de pe teren, din insula Mindanao, unde a fost localizat…

- Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare a…

- Tokyo, 9 sep /Agerpres/ - Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Coreea, ca Taifunul Lingling va trece peste nord-estul Peninsulei Coreene incepand cu ziua de 7 septembrie și va provoca daune din cauza ploilor abundente și a vantului care va atinge o viteza de pana la 140 km/h, conform…