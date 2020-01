Stiri pe aceeasi tema

- Nu este o perioada, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevaratul spirit al Craciunului inseamna sa prețuiești pacea și bunavoința, sa oferi din plin compasiune.(Calvin Coolidge) A devenit deja tradiție ca in zilele premergatoare Craciunului, polițiștii vranceni sa fie alaturi de membrii comunitații…

- In prag de sarbatori, polițiștii vranceni au urcat pe sub poalele padurii, pe poteci intortocheate, catre casele ramase incremenite de trecerea timpului, in care iși duc traiul trei familii de batrani, ,,uitați” de vreme pe pamant de aproape un secol. Drumul pana la ei a fost anevoios, dar asta nu a…

- Seara de luni, 16 decembrie, a fost una sub semnul accidentelor rutiere. In trei ore au fost trei accidente soldate cu o persoana decedata si trei ranite. Accidentul mortal s-a inregistrat in jurul orei 17.40, la Manoaia. Un barbat de 44 de ani a fost accodentat mortal de o autouitilitara. Stirea o…

- Polițiștii vranceni au fost sesizați sambata dimineața, prin 112, de un reprezentant al Serviciului Județean de Ambulanța, in cazul fetiței de 5 luni, din comuna Garoafa, care a murit acasa, dupa ce ar fi fost diagnosticata greșit, vineri, de un medic pediatru, ce a consultat-o in policlinica pentru…

- Trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani au intervenit la un accident rutier produs pe DN23A, in sat Bordeasca Veche, comuna Tataranu. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat patru victime, dintre care doua ramase incarcerate. Dupa extragerea victimelor, salvatorii…

- In accidentul produs astazi pe șoseaua de centura a Focșaniului au decedat doua persoane. Inca doua persoane sunt ranite in stare grava și alte doua persoane sunt ranite ușor. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! Doi morți, doi raniți in stare grava și doua persoane ranite ușor in accidentul de pe șoseaua de…