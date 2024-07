Stiri pe aceeasi tema

- Inca un caz terifiant produs in județul Buzau. Un barbat, in varsta de 56 de ani, dat disparut in urma cu aproape o saptamana, a fost gasit ingropat in gospodaria unui consatean din satul Udați-Manzu, comuna Smeeni. Descoperirea macabra vine la doar cateva zile dupa ce mama victimei a a fost gasita…

- Intr-o lupta impotriva secetei devastatoare, Romania va beneficia de tehnologie avansata pentru a aduce ploaia. Un avion din Statele Unite ale Americii va ajunge luna viitoare in țara noastra pentru a survola regiunile cele mai afectate de lipsa precipitațiilor, inclusiv județul Buzau. Tehnologia inovatoare…

- Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința din oraș Pogoanele. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. In sprijin fiind dislocata și o ambulanța SAJ. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul…

- In doar doua zile, pompierii militari din județul Tulcea au intervenit pentru stingerea a peste 11 incendii de vegetație uscata, miriște, culturi agricole și stuf din Detla Dunarii. Situația a fost agravata de atenționarea de Cod roșu de canicula emisa incepand de luni, care a dus la distrugerea a peste…

- Primarul comunei Chiojdu din județul Buzau, Gheorghe Neamțu, propune ca persoanele care hranesc urșii sa fie pedepsite cu minimum trei luni de inchisoare. Aceasta masura vine in contextul tragediei recente in care o tanara de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul Jepii Mici din Munții Bucegi. Gheorghe…

- Maine incepe Evaluarea Naționala, iar in sprijinul celor care se pregatesc pentru acest examen crucial, profesorul Catalin Zaman din Buzau a facut un gest extraordinar. A oferit meditații online gratuite la limba romana pentru sute de elevi din medii defavorizate din intreaga țara. Prin dedicarea sa,…

- Toni Grebla, șeful Autoritații Electorale Permanente, intervine pentru a clarifica situația. Oficialul spune ca intreruperea centralizarii voturilor, la care au apelat deja mai multe județe, este ilegala. Considera ca vinovați de aceasta situație sunt primarii, care nu gestioneaza corect situația. Toni…

- Comuna Stalpu, situata la doar 13 kilometri de municipiul Buzau, se confrunta cu un scandal imobiliar de proporții. In centrul controversei se afla primarul Stelian Gioaba, aflat la conducerea localitații din anul 2012, din partea Partidului Social Democrat. La inceputul acestui an, primarul Stelian…