O persoană decedată a fost găsită într-un autoturism scos din Dunăre Pompierii din Braila au intervenit sambata dimineata pentru a scoate din Dunare un autoturism in care au gasit o persoana decedata. Potrivit reprezentantilor ISU Braila, autoturismul se afla in Dunare, in dreptul localitatii Tacau, in Insula Mare a Brailei. La fata locului s au deplasat o masina de interventie cu un echipaj de pompieri, dar si echipaje medicale si o macara cu ajutorul careia a fost scos autoturismul din apa. Dupa ce s a reusit scoaterea masinii din apa, salvatorii au gasit in interior o persoana care e decedata. La aceasta ora, autoritatile incearca sa identifice persoana din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit carbonizata in aceasta dimineața la Borzești, comuna Iara. Pompierii turdeni s-au deplasat cu o autospeciala de stins incendii. Acolo a ars o bucatarie de vara spun aceștia, focul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Persoana gasita decedata in casa, pe bulevardul Ferdinand din Constanta. Sfarsit tragic pentru o persoana din Constanta Aceast a fost gasita decedata in locuinta sa de pe bulevardul Ferdinand din Constanta. Revenim ...

- Un incident in desfașurare are loc in acest moment in București, pe cheiul raului Dambovița, unde o persoana a fost gasita inecata. Poliția se afla la fața locului. Circulația in zona se desfașoara cu dificultate, fiind blocata pe o banda. Polițiștii incearca sa identifice cauzele incidentului și persoana…

- Duminica pompierii au fost solicitati sa deblocheze o usa din Dumbrava 2, din municipiul Zalau. Ajunsi la fata locului a fost nevoie sa sparga usa si au gasit o persoana decedata de mai multe zile. Vecinii au fost cei care au sunat la politie si au anuntat ca din apartamentul femeii de aproximativ 55…

- Simbol al Brailei, ceasul-turn a fost ridicat in urma cu mai bine de un secol, pornind de la ideea unui filantrop care a iubit orasul-port de la Dunare. Este un monument unic in Romania, atat prin aspectul sau – la granita dintr neobaroc si Art Nouveau –, cat si prin inaltimea lui de peste 11 metri

- Incendiu intr-un apartament din Complexul Class Park Targoviște, situat la etajul 3. Pompierii au intervenit atat din exterior de pe Post-ul Incendiu in Class Park. O persoana supraponderala gasita inconștienta și cu arsuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș intervin pentru degajarea unei persoane gasita decedata la marginea unui lac din localitatea Cepari”, anunța reprezentanții ISU Arges. Momentan, nu se cunosc cauzele decesului. La fața locului se afla criminaliștii, pentru cercetari. Revenim cu informații.…