- Este nevoie de sange și de plasma. Pentru a face fața cererii tot mai mari și pentru a veni in sprijinul celor aflați in suferința, Centrele de Transfuzie din toata țara sunt deschise sambata, 29 august.

- Centrele de Transfuzie Sanguina din intreaga țara vor fi deschise, sambata, donatorilor de sange și plasma convalescenta COVID-19, anunța Institutul Național de Hematologie Tranfuzionala.

- Centrele de Transfuzie Sanguina din intreaga țara vor fi deschise sambata donatorilor de sange și plasma convalescenta COVID-19, anunța Institutul Național de Hematologie Tranfuzionala. Programul va fi intre 7.30 – 13.00, potrivit Mediafax.„Institutul Național de Hematologie Transfuzionala…

- La centrele de transfuzii din Cluj este mare nevoie de sange. Necesarul este de 80 de donatori zilnic, insa numarul celor care vin sa doneze in aceasta perioada este de sub 40. Numarul donatorilor de sange a scazut drastic de la inceputul pandemiei și pana in prezent, astfel ca centrele de transfuzii…

- Direcția de Sanatate Publica Teleorman deruleaza in perioada 27-31 iulie 2020 campania județeana de informare, comunicare și conștientizare „Impreuna putem salva vieți!”. Sanatatea este un drept fundamental al omului, este acea stare de bine bio-psiho-sociala și spirituala, datorata absenței bolii,…

- Reprezentanții Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Salaj fac un apel catre cetațeni sa doneze sange. Centrul se confrunta cu o lipsa de donatori, iar stocul de sange, unitațile, este pe terminate.

- Doneaza sange, salveaza o viața! In ultima perioada, in spațiul public s-au inmulțit apelurile de implicare voluntara și ajutorarea semenilor aflați in suferința, pentru care un strop de sange inseamna salvarea vieții. ”Jandarmii sunt parte a comunitații și participa constant la campaniile sociale inițiate…

- 70 de angajati ai companiei Antibiotice Iasi s-au oferit voluntar sa participe la cea de-a nouasprezecea editie a campaniei ‘Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!’. Cei 70 de angajati ai fabricii de Antibiotice din Iasi au donat, impreuna, 32 de litri de sange ce va fi folosit pentru salvarea a peste…