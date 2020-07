Stiri pe aceeasi tema

- O persoana din satul prahovean Gornet, care se afla in carantina timp de 14 zile din cauza COVID-19, a plecat, sambata, intr-o statiune de pe litoral, iar in acest caz procurorii au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul Judecatoriei…

- Avocatul Bogdan Dumitru, care reprezinta Primaria Gornet, ii solicita sefului DSU sa declanseze in regim de urgenta evaluarea cazurilor de COVID-19 din comuna pentru a se stabili cu exactitate daca la momentul emiterii ordinului de carantinare exista procentul persoanelor infectate peste pragul stabilit…

- Autoritatile din judetul Prahova propun intrarea in carantina a unui sat din comuna Gornet, dupa ce in ultimele 14 zile un numar de 15 persoane din acel sat au fost diagnosticate cu COVID-19, fiind depasita rata de 3 infectari la mia de locuitori. Presedintele Consiliului Judetean s-a opus acestei…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis miercuri instituirea carantinei zonale in satul Gornet, comuna Gornet. In ultimele doua saptamani in comuna au fost depistate 15 cazuri de COVID-19, potrivit Agerpres.

- Noaptea mintii in birourile Guvernului, in care se discuta despre ce localitati si judete ar trebui carantinate. Setea cu care autoritatile de la centru iau masuri restrictive se rasfrange, astazi, asupra locuitorilor comunei Gornet. Comuna va fi carantinata din cauza ca 7 persoane au fost…