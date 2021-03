O persoană a suferit arsuri de gradul I și II, în urma unui incendiu produs într-o garsonieră din Aiud Un incendiu a avut loc sambata, 6 martie 2021, in jurul orei 04.30, in interiorul unei garsoniere sittata la parterul unui bloc de locuințe din municipiul Aiud. La locul intervenției a fost identificata o victima de 60 de ani, autoevacuata, cu arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30% din corp, fiind asistata medical de catre echipajul SMURD și transportata la CPU Aiud. 5 locatari ai blocului s-au autoevacuat, pentru restul neimpunandu-se evacuarea. Incendiul este lichidat, acesta manifestanudu-se pe aproximativ 20 mp. The post O persoana a suferit arsuri de gradul I și II, in urma unui incendiu… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

