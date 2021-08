Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, 11 spre 12 august, in Muntii Fagaras, pentru salvarea unei persoane care a cazut din peretele Lespezi catre Caltun. Victima se afla la 80 de metri in abrupt. O alta persoana a murit, iar trupul a fost recuperat astazi,…

- Intrebat daca este pregatit sa dea ștafeta și daca are și cui sa o predea, Raed Arafat a declarat, vineri seara, in exclusivitate, la „Culisele statului paralel”, ca „nu este nimeni de neinlocuit”.„Am pregatit mai mulți, care au crescut langa mine, sunt langa mine, alții au plecat in alta parte. (...)…

- Accident rutier grav in Ucraina. Un autocar inmatriculat in Republica Moldova s-a ciocnit violent cu un camion. In urma coliziunii o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite și transportate la spital. Presa din Ucraina scrie ca accidentul s-a produs in jurul orei 4.00, in apropierea satului Lyubashivka.…

- Accident rutier produs pe A1, la km 116, inte un autotren și un autoturism. Din primele informații, incidentul s-ar fi soldat cu doua victime. La fața locului intervin doua echipaje de descarcerare, o autospeciala de stins incendii, doua echipaje SMURD și un echipaj SAJ. O persoana este decedata, iar…

- EZERIS – Prin apel la 112 a fost sesizate doua accidente, ce s-au produs pe acelasi tronson la interval de cateva minute! La primul accident au intervenit cinci pompieri resiteni si un echipaj SMURD cu trei subofiteri. In urma primului accident, in care au fost implicate doua autoturisme, au rezultat…

- Alin Bogdan, fost jurnalist la Adevarul si Gandul, a murit la varsta de 43 de ani. Anuțul a fost facut, marți, de catre sotia sa, jurnalista Sidonia Bogdan, pe Facebook. ”Soțul meu, Alin Bogdan, a plecat langa Dumnezeu. De langa Domnul, iși va veghea și iubi fetița”, a anunțat Sidonia Bogdan. Alin Bogdan…

- Un prezentator „briliant” al BBC a murit dupa ce a facut un cheag de sange in urma vaccinului AstraZeneca.. Jurnalista a acuzat dureri de cap „severe” la o saptamana dupa ce a facut vaccinul anti-Covid-19 și s-a imbolnavit grav cateva zile mai tarziu, a declarat familia ei intr-un comunicat. Experții…