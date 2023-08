Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident in Arad, in jurul orei 04:10, pe DJ 792, dinspre Seleuș spre Ineu. O persoana in varsta de 38 de ani a murit, și alte doua, in varsta de 23, respectiv 30 de ani, au fost grav ranite, dupa ce mașina in care se aflau a ieșit de pe șosea, a ajuns in șanț și apoi a lovit un copac.

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in centrul Bucureștiului. Un autobuz cu calatori s-a ciocnit cu o autoutilitara. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevardul Iancu de Hunedoara si Calea Dorobanti din Bucuresti. Șoferul autobuzului 331…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața, marți dimineața, intr-un accident cumplit pe autostrada A1. Șoferul conducea un autoturism care s-a ciocnit violent de un TIR. Impactul i-a fost fatal tanarului din Ialomița, care a murit pe loc.

- O tanara in varsta de 19 ani a murit intr-un accident rutier care s-a produs duminica seara, in localitatea Bara. Alte doua persoane au fost preluate in stare grava. In accident au fost implicate doua autoturisme, soferii acestora fiind grav raniti, potrivit Agerpres. „Ajunse la locul solicitarii, fortele…

- O femeie și un barbat au murit, duminica dimineața, intr-un accident rutier grav pe drumul dintre Oradea și Cluj-Napoca. Mașina in care se aflau a intrat violent intr-o cutocisterna, motiv pentru care au murit pe loc. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

- Accident cumplit astazi, pe un drum județean din Argeș! Un barbat in varsta de 75 de ani și-a pierdut viața dupa ce doua autoturisme s-au lovit. Deși salvatorii ajunși la fața locului au incercat sa ii salveze viața, acesta nu a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Un nou accident rutier graznic s-a produs pe DN2 – „Drumul mortii”: un autocar și o mașina s-au ciocnit violent. Au rezultat 7 victime. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani, la ieșirea din localitatea Adjud, din județul Vrancea, s-a…