- O femeie in varsta de 41 de ani din Alexandria a murit, iar alte cinci persoane a fost ranite, marti dimineata, dupa ce microbzul in care se aflau s-a rasturnat pe drumul national DN 6, la iesirea din comuna Stoenesti spre Caracal, județul Olt.Purtatorul de cuvant al ISU Olt, Victor Enus, a ...

- Un barbat de 37 ani, din comuna Stoenești, a fost depistat azi noapte, pe strada Iancu Jianu, din municipiul Caracal, in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tot azi noapte, ...