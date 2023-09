Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de spectatori care au participat la Festivalul Burning Man, unde o persoana a murit, erau in continuare blocati duminica in zona in care se desfasoara acest eveniment anual, organizat intr-un desert din statul american Nevada.

- O persoana a murit in timpul festivalului Burning Man din statul american Nevada. Cauza decesului nu a fost anunțata, dar ploile torențiale au dat peste cap activitațile la celebrul festival, potrivit BBC.O ancheta a fost lansata in legatura cu moartea unei persoane in timpul unei ploi torențiale…

- Avertizare COD ROȘUde inundații in județele Alba și Cluj din cauza precipitațiilor abundente. Raurile vizate Avertizare COD ROȘUde inundații in județele Alba și Cluj din cauza precipitațiilor abundente. Raurile vizate Autoritațile au emis o avertizare de inundații in județele Alba și Cluj ca urmare…

- COD PORTOCALIU de inundații pe mai multe rauri din Alba, din cauza precipitațiilor abundente. Bazinele hidrografice vizate Hidrologii au emis o avertizare de tipul Cod Portocaliu de Inundații pentru mai multe rauri din Alba, din cauza precipitațiilor abundente de marți, 4 iulie. Avertizarea este in…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident feroviar la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o persoana a fost lovita de tren in zona Nicolina. UPDATE4: Cauza exacta a decesului barbatului se va stabili dupa efectuarea necropsiei medico-legale…https://www.bzi.ro/accident-feroviar-in-nicolina-o-persoana-a-fost-lovita-de-tren-4740238…