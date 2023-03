O persoană a murit într-un incendiu de vegetaţie uscată, în Dâmbovița O persoana a murit, luni, dupa ce a fost surprinsa de un incendiu de vegetatie uscata in comuna Razvad, incendiu ce s-a raspandit pe o suprafata de 500 de metri patrati, informeaza ISU Dambovita. "Echipajele de interventie au constatat ca incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 500 metri patrati. Initial apelantul a furnizat informatii privind posibilitatea unei victime surprinsa de incendiu. Din nefericire, aceasta informatie s-a concretizat la sosirea echipajelor de interventie, care au gasit o persoana decedata", precizeaza ISU Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

