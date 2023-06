Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si o alta a fost ranita, sambata, dupa ce doua autoturisme au fost implicate intr-un accident produs pe E 70, in judetul Teleorman. Circulatia rutiera in zona este blocata pe ambele sensuri, valorile de trafic fiind in crestere.Accidentul rutier s-a produs pe E 70, intre Alexandria…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 6, intre Topleț și Baile-Herculane, in judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au fost implicate in incident, in urma caruia au rezultat trei persoane ranite. Toate victimele au fost transportate la spital. La fata locului au intervenit pompierii…

- ACCIDENT la DN 14B, langa Blaj: Doua mașini s-au lovit. O persoana a fost ranita Un accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza pe DN 14B langa Blaj. Au fost implicate doua autoturisme. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare.…

- Pompieri militari din Teleorman au intervenit, miercuri dimineata, la un accident produs intre o locomotiva și un autoturism, la trecerea de nivel de cale ferata din satul Valea Cireșului, comuna Botoroaga, informeaza News.ro.In urma impactului, patru dintre cei cinci pasageri ai autoturismului au ramas…

- O fetita de 10 luni a murit, sambata, intr-un accident rutier provocat de bunica sa, de 39 de ani. Tragedia s-a produs peste Prut, in judetul Arges.Masina condusa de bunica a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod.

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate o autofurgoneta cu remorca, un TIR si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, transmite News.ro.

- Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, dupa ce unui sofer i s-a facut rau la volan. Barbatul de 32 de ani a fost gasit in stop cardio-respirator si nu a putut fi resuscitat.Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, iar un barbat de 31 de ani a acuzat dureri…

- Un accident pe soseaua Muncesti din Capitala s-a produs cu aproximativ o ora in urma. Din informatiile comunicate de Politie, s-au ciocnit doua masini. Din fericire exista doar pagube materiale si nu sunt victime.