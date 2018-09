Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-o scoala primara din suburbia londoneza Dagenham, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate 12 autospeciale si aproximativ 80 de pompieri, a anuntat marti dimineata Brigada de pompieri din Londra, transmite Reuters. Scoala afectata de acest incendiu este situata…

- Cel puțin opt persoane, dintre care șase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orașul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agenției Reuters.Alți doi oameni au fost internați in spital și se afla in stare grava, a informat purtatorul…

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard, citat de AFP si Reuters. Politia a indicat ca trateaza incidentul…

- Un grav accident cu trei autoturisme implicate s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN2 E85 la ieȘirea din Oreavu spre Buzau. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei femei și ranirea altor patru persoane. In urma coliziunii intre doua autoturisme, unul dintre ele a fost proiectat in afara șoselei, unde…

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- Un britanic a fost gasit vinovat, miercuri, pentru un complot ce viza asasinarea sefei guvernului de la Londra, Theresa May, transmite Reuters. Naa'imur Rahman, 20 de ani, din nordul Londrei, a fost condamnat de instanta pentru pregatirea comiterii unor acte de terorism. Rahman planuia sa detoneze…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.