O persoană a murit în explozia de la Crevedia. Alte șapte sunt rănite. Firul tragediei Din primele cercetari a reieșit ca explozia s-ar fi produs in timp ce o cisterna alimenta stația. S-ar parea ca cisterna ar fi fost proiectata la zeci de metrii distanța, iar șoferul acesteia nu ar fi supraviețuit deflagrației. Alte șapte persoane au fost ranite in urma exploziei, una dintre ele fiind preluata de un elicopter SMURD sosit la fața locului. Incendiul izbucnit in urma exploziei s-ar fi propagat și la o locuința aflata in apropierea stației de alimentare, acesta provocand pagube materiale.

