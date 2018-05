Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cargo cu o vechime de 50 de ani, care efectua ultimul sau zbor, s-a prabușit pe o autostrada din Georgia, SUA. In urma impactului au decedat toți noua oameni de la bordul aeronavei, relateaza CNN.

- O persoana a murit, iar alte trei sunt date disparute, dupa ce un bloc turn cu 26 de etaje, curpins de flacari, s-a prabușit marti in centrul orasulul brazilian Sao Paulo. Incendiul ar fi izbucnit in jurul ore 01.30, la al cincilea etaj al cladirii, si s-a extins rapid la etajele superioare, scrie presa…

- Un elicopter s-a prabusit, miercuri, 11 aprilie, in estul Rusiei, mai precis in orasul Habarovsk din Orientul Indepartat rus. In urma incidentului aviatic, toate cele șase persoane de la bord și-au pierdut viața, informeaza Mediafax, citand autoritatile si surse locale.

- Un elicopter s-a prabusit miercuri în orasul Habarovsk din Orientul Îndepartat rus, în urma incidentului aviatic decedând sase persoane, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass, citând autoritatile si surse locale.

- Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP. Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei…

- Un avion de mici dimensiuni a fost serios avariat, sambata dupa-amiaza, in zona aerodromului din Cisnadie, judetul Sibiu. Pilotul ar fi ratat decolarea, iar aparatul de zbor s-a lovit de copacii din zona. Cele doua persoane aflate la bord, pilotul si copilotul, nu au suferit vatamari corporale. Incidentul…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei, au anuntat autoritatile, scrie realitatea.net.

- Un avion militar american s-a prabusit in statul Florida. Cei doi piloti aflati la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza ranilor grave au murit. Autoritatile au declarat ca acestia efectuau un zbor de antrenament.