- Tragedie la Slobozia. O persoana a murit pe loc, iar alte trei au fost ranite intr-un accident produs sambata dimineata, in zona combinatului chimic, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal.

- Tragedie in aceasta dimineața dupa impactul violent intre doua autoturisme. Accidentul a avut loc pe DN1, in apropiere de Santimbru, județul Alba, acolo unde o persoana a murit, iar alte doua au suferit mai multe traumatisme. Una dintre victime a fost proiectata prin geam Un accident teribil s-a finalizat…

- ”Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța in cursul zilei de vineri, 1 octombrie 2021, incendiu in urma caruia si-au pierdut…

- Sarah Dash, componenta a grupului de muzica soul si disco din anii ' 70 LaBelle si intepreta a versiunii originale a succesului mondial "Lady Marmalade", a murit la virsta de 76 de ani, relateaza marti EFE. Fosta sa colega de trupa Patti LaBelle este cea care a confirmat vestea trista pe contul sau…

- Cel putin 17 pacienti dintr-un spital din statul Hidalgo, in centrul Mexicului, au murit in inundatii cauzate de ploile abundente, a anuntat marti guvernul mexican. Cladirile s-au zguduit marti seara in Mexico City. Oamenii au fugit pe strazi, dupa ce un cutremur puternic a lovit sud-vestul tarii.…

- Un barbat de 60 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu produs la o locuința din localitatea Vadu Sapat. Incendiul se manifesta la intreaga locuinta pe o suprafața de aproximativ 30 mp. Trupul barbatului a fost gasit carbonizat de catre echipajele de pompieri. La fata locului s au deplasat 2 mașini…

- Soția lui Emerich Ienei, sportiva Ileana Gyulai, a murit la varsta de 75 de ani. Ea a fost campioana la scrima, participand la patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Tragedie in fotbalul romanesc Soția lui Emerich Ienei, fostul antrenor de la Steaua, s-a stins din viața. Fosta campioana de scrima i-a…