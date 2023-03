Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Cluj au fost solicitați sa intervina marti noapte pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit și o bucatarie de vara, situate intr-un complex de locuințe din localitatea Baciu. Politistii au stabilit ca incendiul a fost provocat intentionat de un vecin, potrivit zcj.ro. „La data…

- Un bancomat a ars in totalitate in urma unui incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui circuit electric, informeaza ISU Sibiu. Incidentul a avut loc, duminica dimineata, in municipiul Medias, pe strada I.C. Bratianu. Purtatoarea de cuvant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Andreea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu produs la un apartament din municipiul Constanta, duminica seara.Conform primelor date, pompierii au fost solicitati la un apartament cuprins de flacari la etajul al doilea…

- Pompierii militari au scos un barbat de 82 de ani care a cazut intr-o fantana, insa acesta a decedat, a informat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Pompierii militari ai Detasamentului Medias au intervenit de urgenta in localitatea Blajel cu o autospeciala de stingere…

- Incendiul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica la o societate comerciala din Oradea care activeaza in domeniul transporturilor de marfuri și a fost generat de un scurtcircuit la un conductor electric defect, informeaza Bihor Online . In momentul sosirii pompierilor la fața locului, flacarile…

- Tanarul in varsta de 27 de ani, din Oradea, care s-a aruncat in apele Crisului Repede, a fost gasit de pompierii scafandri, insa nu a mai putut fi salvat, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, Camelia Rosca, potrivit Agerpres."In jurul orei 15,55,…

- Un barbat de 27 de ani din Oradea, care si-a agresat partenera, a fugit de politisti și a provocat un accident rutier cu patru masini intrand pe contrasens. Ulterior s-a aruncat in Crisul Repede.Tanarul a fost gasit de pompierii scafandri, insa nu a mai putut fi salvat, a informat purtatorul de cuvant…

- Nr. 293 Oradea, 16.12.2022 COMUNICAT DE PRESAIn permanenta in sprijinul vietii: pompierii bihoreni intr o noua misiune extraprofesionala de salvare Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor s au mobilizat pentru o noua misiune de protejare…