Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și alte 17 persoane ranite dupa un schimb de focuri la o petrecere din Ohio, relateaza ABC News preluat de mediafax.Vezi și: Alexandru Rafila, SCENARIU SUMBRU: In Italia a aparut un model de raspandire rapida a noului coronavirus care risca sa se replice și…

- Atac terorist in Germania. O persoana a fost ucisa si alte patru ranite grav Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite intr-un atac armat, in cursul noptii de vineri spre sambata, in orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul TagesSpiegel.de.…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite intr-un atac armat, in cursul noptii de vineri spre sambata, in orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul...

- O persoana a fost ucisa si alte sapte ranite miercuri in timpul unui incident armat in centrul orasului american Seattle, au anuntat surse ale politiei si medicale, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite intr-o coliziune dintre douazeci de masini. Incidentul a avut loc pe autostrada Don din Adygea.Din imagini se observa mai multe masini grav accidentate. Cauza accidentului in masa ar putea fi ceața și poleiul.

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un atac sangeros, comis vineri la Villejuif, oras situat la periferia Parisului, de catre un individ care a fost ulterior impuscat mortal de politie, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.

- Tragedie in ziua de Craciun langa Timișoara. O persoana a murit și noua au fost ranite, miercuri, in urma impactului frontal dintre doua mașini, intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț, din județul Timiș, transmite realitateadetimis.net. In zona a fost solicitat elicopterul SMURD, iar printre raniți…

- O petrecere s-a sfarșit tragic in zona Englewood, chicago. 11 persoane au fost ranite prin impușcare, transmite Chicago Sun Times, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc duminica, in jurul orei 12:35, la o reședința din Englewood.11 persoane care participau la o petrecere au fost ranite prin impușcare.Victimele…