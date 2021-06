Stiri pe aceeasi tema

- O singura persoana a fost depistata pozitiv la testul COVID 19, in urma desfasurarii evenimentelor culturale pilot de luna trecuta de la Bucuresti si Cluj, la care au luat parte 1.300 de participanti, a anuntat joi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. "Au participat 1.300 de persoane…

- O singura persoana a fost depistata pozitiv la testul COVID 19, in urma desfasurarii evenimentelor culturale pilot de luna trecuta de la Bucuresti si Cluj, la care au luat parte 1.300 de participanti, a anuntat joi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. "Au participat 1.300 de persoane la cele…

- O singura persoana a fost depistata pozitiv la testul COVID-19, in urma desfasurarii evenimentelor pilot de luna trecuta de la Bucuresti si de la Cluj, la care au luat parte 1.300 de participanti, a anuntat astazi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

- O singura persoana a fost testata pozitiv cu coronavirus in urma participarii la evenimentele-pilot culturale care au avut loc la București și la Cluj-Napoca. Intr-o intervenție telefonica la B1 TV, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca este posibil ca nici acesta persoana sa nu se fi…

- Accesul la evenimentele-pilot organizate in interior, vineri si sambata, de institutiile din subordinea Ministerul Culturii va fi asigurat doar persoanelor vaccinate, cu un grad de ocupare a salii de 75% si cu purtarea obligatorie a mastii de protectie. "Conditiile de participare a publicului la evenimentele…

- Salile Operei Nationale Bucuresti, Teatrului National „I. L. Caragiale” si Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca vor fi ocupate in proportie de 75% si publicul va fi obligat sa poarte masca la evenimentele pilot organizate de Ministerul Culturii vineri si sambata, conform news.ro Conditiile…

- Daniel Sauca „Ministerul Culturii a anunțat luni ca in perioada 14-16 mai va derula evenimente-pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior. Acestea vor avea loc in interior la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca,…

- Ministerul Culturii a anunțat luni, 10 mai, ca in perioada 14-16 mai va derula evenimente pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior. Acestea vor avea loc in interior la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca,…