- O persoana a decedat dupa ce un barbat inarmat neidentificat a atacat marti Camera de comert din orasul Osmaniye, situat in sudul Turciei, transmite agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, citata de dpa. Persoana decedata este vicepresedintele Camerei de comert, in timp ce seful biroului regional…

- Un pas important pentru Camera de Comerț a Romaniei. Fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, este noul reprezentant al Camerei de Comerț a Romaniei in Statele Unite al Americii (SUA). Acesta susține pe pagina sa de Facebook ca proiectul este o noutate pentru IMM-urile din Romania interesate…

- Camera de Comert si Industrie a Judetului Dolj, in parteneriat cu Miscarea Romana pentru Calitate, organizeaza sesiunea de instruire „Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal” in intervalul 21 -22 iunie la sediul Camerei din strada Brestei nr. 21, Craiova. ...

- Eveniment deosebit de important luni, 11 iunie, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad. O delegație condusa de Lu Yizhong, reprezentand CCPIT – China Council for the Promotion of International Trade, din regiunea Suzhou a semnat un protocol de colaborare cu Aradul. Vorbim despre interesul…

- Enterprise Europe Network, prin organizațiile Camera de Comerț și Industrie Brașov și Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, impreuna cu Protesan Serv SRL, ii invita pe brașoveni sa participe luni 14 Mai 2018, cu incepere de la ora 10.00, in Sala de Conferințe a Camerei de Comerț…

- Cantaretul de manele Dani Mocanu, trimis in judecata de DIICOT pentru proxenetism, s-a numarat printre invitatii de onoare ai unui eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie a municipiului Bucuresti. Manelistul, insotit de o colega de breasla, nu a ratat sansa de a se lauda cu reusita, pozandu-se…

- Miercuri seara (25 aprilie), Camera de Comerț și Industrie a municipiului București a organizat vernisajul expoziției Arta și Comerț. Acest eveniment a marcat implinirea a 150 de ani de la fondarea instituției.Printre invitații de onoare s-a numarat și celebrul manelist Dani Mocanu, cercetat in prezent…

- Elevii interesati de activitatea fabricii de tapiterie auto ADIENT Trim Ploiesti sunt asteptati pe 23 si 24 aprilie, intre orele 9.00 si 18.00, la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” In zilele de 23 si 24 aprilie, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” din Ploiesti gazduieste Caravana meseriilor, organizata…