- Un incendiu a izbucnit sâmbata la Trump Tower din New York, a anuntat presedintele Donald Trump, pe contul lui de Twitter, scrie Reuters.O persoana a fost ranita. Incendiul a avut loc la etajul 50 al cladirii.Trump, care detine un birou si o resedinta în cladire, se afla…

- Un incendiu puternic a izbucnit pe strada Sculpturii din municipiu. Pompierii suspecteaza ca proprietarul a fost surprins de flacari in interior. Incendiul a izbucnit intr-o casa in care se stie ca proprietarul depoziteaza cantitati mari de deseuri, iar o parte din acoperis s-a prabusit deja. Pompierii…

- O femeie in varsta de 24 de ani a suferit arsuri grave, pe fața, maini și picioare, in urma unei explozii care a fost urmata de incendiu, aseara, in apartamentul in care locuia cu chirie. Deflagratia a avut loc la parterul unui bloc de pe strada Minerilor. „Explozia a avut loc la parterul…

- Pompierii militari din cadrul ISU „Crișana” Bihor au raspuns, sambata noaptea, unui apel la 112 care anunța un incendiu intr-o gospodarie din Salonta. La adresa indicata au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului Salonta, dintre care doua de stingere si unul de…

- • Pompierii au scos materialul care ardea din mașina, reducand paguba Mai bine de o ora, pompierii buzoieni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mod inexplicabil, cel puțin pana la finalizarea verificarilor efectuate de Poliție și ISU Buzau, la o autoutilitara care transporta ambalaje.…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

