O persoană a fost aspirată de motorul unui avion, pe aeroportul Schiphol O persoana a fost aspirata de motorul rotativ al unui avion de pasageri. Drama a avut loc pe aeroportul Schiphol, langa Amsterdam, miercuri dupa-amiaza, relateaza poliția olandeza. „Azi a avut loc un incident oribil in care o persoana a fost descoperita intr-un motor de avion”, a declarat un purtator de cuvant al aeroportului Schiphol. Acesta […] The post O persoana a fost aspirata de motorul unui avion, pe aeroportul Schiphol appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

