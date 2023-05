Stiri pe aceeasi tema

- Colaborare surpriza. Satoshi și Carla's Dreams au lansat o piesa comuna. „Uneori cele mai nepotrivite ore sunt cele mai dorite. Talent. Atitudine. Satoshi. V-am cuprins”, a scris Carla's Dreams pe pagina sa de Facebook.

- Shine Festival revine in 2023 dupa o pauza de 5 ani de data aceasta la Romexpo, vineri, pe 28 iulie in Parcarea C in aer liber. Headlinerii eveninentului sunt THE PRODIGY si KOVACS. Alte trupe vor fi anuntate in curand. Biletele se pun in vanzare luni, 8 mai la ora 10:00 iar primele 500 de bilete au…

- Iubirea are puterea de a ne transforma și de a scoate ce e mai luminos și sincer din noi, ne face sa cantam și ne lovește cu un dor crunt. Despre asta vorbește și noua piesa Carla’s Dreams, care vine in dar catre toți cei care primavara asta au ales, sau poate așa le-a fost... View Article

- Moldoveanul Dima Țui a facut senzație la o emisiune din Romania. Spre final, tanarul a dovedit, ca mai are un talent ascuns – acela de a-l imita la perfecție pe interpretul Carla’s Dreams, scrie SHOK.md.

- Concurentul a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un numar de umor pur moldovenesc. Dar asta nu e tot! Dima Țui a dovedit, spre final, ca mai are un talent ascuns: acela de a-l imita la perfecție pe Carla's Dreams! Ramai pana la capat sa vezi ce nu i-a placut, insa, Deliei!

- Cele mai difuzate piese romanești la radio in 2022 Va intrebați cine este cel mai difuzat artist la radiourile din Romania? Raspunsul este Smiley ! Cel puțin așa s-a intamplat in 2022, conform unui clasament realizat de Mediaforest. Pe parcursul anului trecut, piesa „Scumpa foc” cantata de Smiley și…